Confira as reações da imprensa internacional ao jogo entre Benfica e Liverpool (1-3), da primeira mão dos quartos de final da Champions.

Muito Liverpool (La Gazzetta dello Sport)

"Muito Liverpool. Depois de Milão, Lisboa. Como contra o Inter, os ingleses vencem fora. Imprecisões no ataque evitaram resultado mais pesado. Darwin tentou reabrir o jogo."



Fizeram parecer fácil (The Sun)

"Numa passagem tão brilhante pelo Estádio da Luz, o Liverpool fez as coisas parecerem tão fáceis que parecia que estavam a jogar contra o Sunderland. Estão à beira das meias finais."



Diferença de nível (L'Équipe)

"O Benfica iludiu no início e fez o Liverpool duvidar na segunda parte. Nada poderia compensar a diferença de nível, nem o ambiente da Luz, nem o ardor do Benfica à procura da reviravolta."



Quase sentenciado (Marca)

"Eliminatória quase sentenciada. Luis Díaz iluminou o Liverpool e festejou com raiva de dragão. As águias mostraram as garras... mas foram presa de Luis Diaz. Reds têm cara de favoritos."