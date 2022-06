Luís Castro vai ter reunião com Roger Schmidt em breve

Luís Castro foi promovido à equipa B do Benfica.

Com arranque dos trabalhos previsto para dia 27, tanto do plantel principal como da equipa B, falta ainda acertar agulhas entre os novos treinadores de ambas as formações.

"Até ao momento ainda não, mas provavelmente vamos reunir. O Benfica tem muitas reuniões por ano com vários departamentos. Estando eu na equipa B e o Roger na equipa A, é evidente que vamos reunir", apontou Luís Castro, à margem do XV Congresso da ANTF, ele que foi promovido na última semana ao cargo de líder técnico da formação secundária das águias, deixando os sub-23.

Trio vai "dar muitas alegrias"

Líder técnico da equipa que venceu a Youth League, Luís Castro, agora técnico da equipa B, elogia Diego Moreira, Henrique Araújo e Martim Neto.

"São jogadores com muita qualidade. Têm carreira na formação, em que demonstraram o nível deles. A Youth League foi um patamar bom para mostrarem o que valem, porque jogámos com os melhores da Europa. Penso que esses e muitos outros que vêm aí terão oportunidade na primeira equipa, têm de ter paciência para esperar pelo momento certo e penso que vão dar muitas alegrias aos benfiquistas", disse ontem, falando do seu desafio - "um passo em frente", realçou - nos bês: "Da equipa base do ano passado, a maior parte não vai continuar. A equipa vai ser mais nova, mas esse é o projeto, potenciar jogadores para a primeira equipa. Penso que vem aí uma boa fornada."