Luís Castro sobre a geração campeã: "Hoje deram uma alegria e vão dar muitas mais"

Declarações do treinador do Benfica, no final do encontro com o Salzburgo (0-6), referente à final da Youth League

Exibição perfeita? "Sim, praticamente perfeita. Uma ou outra coisa que falhou, corrigimos. O resultado depois de avolumado é normal que um ou outro jogador faça algo diferente do plano. Está demonstrado a qualidade que temos no Seixal. Falei antes que a maior parte ia chegar, se duvidas houvesse ficou hoje provado ante uma equipa que investe muito e tem formação de excelência."

Olhar para trás Dínamo Kiev. O que conseguiu mudar? "Em Kiev foi um pouco diferente, os jogadores não estavam juntos, estavam em equipas diferentes, depois tivemos oportunidade de os juntar nos sub-23, as coisas começaram a ajustar-se melhor. Trabalho de todos, equipa A, B. Todos tiveram de trabalhar muito bem para termos jogadores a este nível. Queremos dedicar vitória a todos benfiquistas, eles merecem, e principalmente os que com o Dínamo de Kiev continuaram a acreditar em nós. Não era fácil. Esta taça é deles."

Benfica aberto a receber mais jovens na equipa A? "Acredito que vai passar por aí. É o que desejamos todos, não só quem está na formação, mesmo quem está no futebol profissional tem a noção de tudo e sabe o que temos. O presidente esteve aqui na meia-final e na final não é por acaso. Sabe a qualidade que temos aqui. Acredito que vão ter esse espaço. Hoje deram uma alegria e vão dar muitas mais."