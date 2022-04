Luís Castro explica opção na Youth League: "Não posso pensar que coloquei uma pedra no coração"

Declarações do treinador dos sub-19 e sub-23 do Benfica, Luís Castro

Luís Castro, treinador do Benfica que a 25 de abril conquistou a Youth League, explicou esta quinta-feira, na receção na autarquia de Lisboa, a titularidade de Henrique Araújo na final, em deterimento de Luís Semedo.

"O Semedo não digeriu bem isso. É normal que não se fique feliz quando se fica de fora numa final. Também não quero que fiquem felizes quando ficam de fora, devem ficar tristres, desde que trabalhem nos treinos. Esse foi um aspeto em que evoluiu", explicou o treinador, citado na BTV.

"Antigamente, quando havia uma decisão de que não gostava, não trabalhava no limite. Esta semana surpreendeu-me", disse ainda.

"Não posso pensar que coloquei uma pedra no coração ao lançar o Henrique Araújo tirarndo o Luís Semedo. O Henrique jogou com o Midtjylland e ganhámos. Também tinha de colocar uma pedra no coração quando o Luís Semedo jogou com o Sporting", acrescentou.

"É natural que os jogadores pensem em si. O Henrique não gostou de ficar de fora com o Sporting, mas esteve na bancada a apoiar o Semedo e os outros Semedos. O Semedo não gostou de ficar de fora, mas apoiou e festejou no final", concluiu.