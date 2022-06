Luís Castro e Roger Schmidt reunidos: as explicações do Benfica

Treinadores da equipa A e B encontraram-se no Seixal e clube encarnado explicou o porquê, destacando a ligação entre formação e turma principal

Roger Schmidt e Luís Castro, treinadores das equipas A e B do Benfica, respetivamente, encontraram-se no Seixal. O Benfica explicou a reunião e desenvolveu a ideia de uma nova fase no clube.

"Com o propósito de implementar a estratégia delineada internamente e partilhada, em linhas gerais, pelo Presidente Rui Costa aos Sócios e adeptos do Clube, as duas lideranças técnicas iniciaram o trabalho conjunto que vão levar por diante no Benfica Campus para estreitar os vértices dos dois eixos do Futebol (Profissional e Formação), visando tecer a melhor fórmula para potenciar talentos e mais-valias emergentes", explicou o clube encarnado, numa nota publicada no site oficial.

Recorde-se que, depois de conquistar a Youth League pela equipa de sub-19 do Benfica, Luís Castro subiu na estrutura para comandar, a partir desta época, a turma B dos encarnados.