Luís Castro e a mudança para o Benfica B: "É sinal de que o trabalho foi muito bem feito"

Declarações do sucessor de António Oliveira à BTV, depois de oficializada a mudança e contrato assinado até 2024

Sentimento de orgulho: "É um orgulho enorme! Entrei no Benfica há dois anos e meio com a missão de ajudar no processo e potenciar jogadores para a primeira equipa. É sinal de que o trabalho até agora foi muito bem feito, esta aposta em mim deixa-me orgulhoso e o que posso prometer é que vou dar o máximo."

Conhecimento do Benfica: "Já conheço o Clube, as dinâmicas de trabalho, também conheço os jogadores muito melhor do que quando estava de fora. É uma vantagem enorme, porque não vai haver fase de adaptação, é continuar a andar, sabendo que o objetivo principal é a primeira equipa, é servir o Benfica e continuar nesse ritmo."

Promessas para o futuro: "Vamos dar o máximo, honrar a camisola sempre. Sabemos o nível do Clube, a exigência e vamos fazer tudo para, jogo a jogo, honrar a camisola."