Luís Castro após a passagem à final da Youth League: "Demos uma lição de como defender"

Declarações do treinador do Benfica, no final do encontro com a Juventus, que os encarnados venceram por 4-3 nas grandes penalidades, depois do 2-2 no final dos 90 minutos

Capacidade defensiva: "Houve algum sofrimento, mas muito mais qualidade e talento. Houve muito talento a defender. Demos uma lição de como defender."

Adversário poderoso e sofrimento: "Iríamos continuar a criar oportunidades, mas a jogar com dez houve algum sofrimento. Mas a Juventus não fez qualquer remate na área, o nosso guarda-redes não fez grandes defesas. Marcou dois bons golos, por mérito dos jogadores deles, mas que raramente acontecem. Demos uma lição de como defender, frente a uma Juventus que gastou milhões. Estiveram aqui jogadores que custaram milhões."

Leia também FC Porto Sérgio Conceição explica titularidade de Pepe com uma conversa Declarações do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, após o FC Porto-Sporting (1-0), partida da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal

Estratégia para a segunda parte: "Sabíamos quais eram os pontos fortes da Juventus. Sabíamos que iam colocar o Nicolò Turco, um jogador de cruzamento e forte no jogo aéreo. Não contávamos com os remates de fora da área, mas preferimos assim do que na área."