Luís Araújo "partilha" título de juniores: "Houve uma solidariedade incrível por um bem maior"

Declarações de Luís Araújo, treinador da equipa de juniores do Benfica, que este sábado se sagrou campeã nacional daquele escalão, à BTV.

Solidariedade entre treinadores de vários escalões: "Este título representa muito daquilo que é a formação e o trabalho dos jovens jogadores do Benfica. Não nos podemos esquecer que neste campeonato jogaram desde sub-16 a jogadores que já jogavam na equipa B. Este é um trabalho que só é possível porque há uma comunicação muito grande entre todas as áreas técnicas e quero partilhar este título não só com a minha equipa técnica mas com as equipas técnicas dos bês e sub-23. Houve uma solidariedade incrível entre todos os treinadores para um bem maior que é o Benfica e estamos muitos satisfeitos por termos conquistado um título que é importante para o clube e sem a ajuda dos colegas da formação, do míster Veríssimo, do míster António Oliveira e do míster Luís Castro isto não seria possível."

Valorização da formação: "A valorização da formação é quando conseguimos ajudar os jogadores a chegar ao futebol profissional e os títulos são conquistas do ADN do clube, um clube ganhador. O significado é dar mais um título ao clube, mas o mais importante é eu ter a certeza que vou ver vários destes jogadores chegar à equipa A. Isso é que é para mim gratificante como treinador da formação. Nesta casa, todos os departamentos trabalham para desenvolver jogadores e os projetar para a nossa equipa A."

Saber sofrer e campeonato decidido por diferença de golos: "Já sabíamos que iríamos sofrer um pouco hoje. Uma das características desta competição era que as oito equipas da fase final todas tinham muita qualidade e podiam ganhar qualquer jogo. Sabíamos que a competição iria até ao fim. Ser decidido nos últimos instantes e por diferença de golos demonstra bem o equilíbrio de todas as equipas. Dou os parabéns a todas as equipas e a todos os jogadores. Não nos podemos esquecer que estivemos dois anos sem competição e esta é a primeira, por isso foi um momento especial para todos."