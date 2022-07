"Lugar no onze titular do Benfica? Há outros jogadores espetaculares"

Alexander Bah, lateral-direito que reforçou o Benfica esta época, falou à BTV antes do início do treino da tarde deste domingo, em Inglaterra. O dinamarquês brilhou na vitória de ontem sobre o Reading, com um golo e uma assistência.

Boa exibição diante do Reading: "É um bom começo, já o seria se não tivesse marcado o golo [ao Reading] porque tivemos bons treinos. Foi bom marcar no jogo e começara assim. Quando jogamos no Benfica temos de ser ambiciosos, temos de dar cem por cento sempre e, em cada jogo que entramos, é para ganhar. Vamos jogo a jogo."

Após ontem ganhou lugar no onze? "Não, não... é uma pré-época e uma época longas, há também outros jogadores espetaculares. Vamos ver. Senti-me bem no campo, tivemos um treino debaixo de calor, mas senti-me bem e estou a aprender todos os dias. Estamos ansioso para jogar a qualificação para a Liga dos Campeões e que a Liga comece."

Características e qualidades: "Sou um jogador poderoso, que gosta de estar nas duas grande áreas. Tenho velocidade nos pés e gosto de me envolver nos golos e nas assistências, assim como ajudar a que não soframos golos."

Disputar a pré-eliminatória de acesso à Champions: "Temos muitas semanas ainda [para a qualificação para a Champions]. Até agora tem sido muito bom, vamos estar preparados."