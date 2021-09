Lucas Veríssimo treina no onze inicial do Brasil e deve defrontar Messi

Lucas Veríssimo, defesa do Benfica, é o favorito para substituir Marquinhos, suspenso para o jogo diante da Argentina, este domingo.

Pela primeira vez na carreira, Lucas Veríssimo poderá ter uma oportunidade no onze inicial da seleção brasileira. O defesa do Benfica treinou na noite de sábado na equipa principal como substituto de Marquinhos, suspenso para o jogo deste domingo diante da Argentina de Lionel Messi.

Brasileiros e argentinos defrontam-se às 20h00, na Neo Química Arena, em São Paulo. A equipa do selecionador Tite venceu os sete jogos já disputados na fase de qualificação sul-americana para o Mundial'2022. A última vitória veio na última quinta-feira diante do Chile (1-0).

Além de Lucas Veríssimo, Tite deverá ter pelo menos mais uma mudança: Vini Jr, substituído no intervalo do último jogo, deve ser substituído pelo médio do Flamengo Everton Ribeiro. As alterações, no entanto, não estão confirmadas.

O treino da seleção brasileira foi fechado depois dos 15 minutos iniciais de exercícios de aquecimento com transmissão apenas pela CBF TV. O Globoesporte, porém, afirma que Veríssimo treinou no onze e deve ser o escolhido por Tite. Na conferência antevisão do jogo, o selecionador brasileiro não comentou as possíveis mudanças, mas destacou a eterna rivalidade com os argentinos.

"Só rivalizamos com quem admiramos. São jogos assim, como quando em clubes contra Boca, River, Estudiantes, San Lorenzo, Racing... fica outra atmosfera. Mas o que não podemos é jogar o jogo antes, temos que absorver a energia, ter serenidade, equilíbrio, discernimento. É um jogo emocional que mobiliza, que provoca perguntas, mas essa ponderação é fundamental", ressaltou o treinador.