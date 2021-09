Lucas Veríssimo titular na estreia pelo Brasil em triunfo sobre o Peru

Redação com Lusa

De recordar que o jogo contra a Argentina acabou por não se realizar, pelo que o central do Benfica somou na madrugada desta sexta-feira a primeira internacionalização pela Canarinha.

O Brasil manteve quinta-feira o pleno de triunfos na zona sul-americana de apuramento para o Mundial de futebol de 2022, ao bater em casa o Peru (2-0), num dia em que Lionel Messi voltou a fazer história.

A formação canarinha resolveu o encontro na primeira parte, com Neymar em destaque, com a assistência para o golo inaugural, de Éverton Ribeiro, aos 15 minutos, e a autoria do segundo golo, aos 40', o seu 69.º em 113 jogos pela canarinha.

O central benfiquista Lucas Veríssimo, em estreia, já que o anterior embate, com a Argentina, não contou, jogou os 90 minutos na seleção brasileira, que soma oito vitórias em oito jogos.

A equipa de Tite passou a somar 24 pontos, mantendo-se seis à maior em relação à Argentina, que no regresso dos jogos caseiros com público depois da conquista da Copa América, recebeu e bateu a Bolívia por 3-0, num jogo em que o benfiquista Otamendi foi titular, saindo aos 82 minutos.