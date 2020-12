Lucas Veríssimo "tira o sono" ao treinador do Santos: "Não tenho vergonha de falar com a Direção"

Cuca vinca a necessidade de poder contar com o central para a eliminatória com o Boca Juniors, na Taça Libertadores.

O Santos vai disputar as meias-finais da Taça Libertadores com o Boca Juniors, numa altura em que o clube atravessa uma profunda crise financeira e as dúvidas pairam em torno do futuro de vários jogadores, com destaque para Lucas Veríssimo - desejado pelo Benfica - e Luan Peres.

Cuca, treinador dos paulistas, admite que tem perdido horas de sono à conta de ambos e lança um apelo à Direção do clube: a manutenção dos dois atletas até ao final da competição rainha do futebol sul-americano.

"O sono diminui, mas o trabalho aumenta. Não tenho a equipa na mão para trabalhar. O meu adversário contrata Boselli e Pavón, eu não tenho a equipa que tenho hoje, estou na iminência de perder Lucas Veríssimo e Luan Peres. Falamos com jogadores e empresários dia e noite. Com eles tenho uma hipótese, tenho 50 por cento de hipóteses [de passar] com eles. Sem eles, essa hipótese cai. O Luan é tão importante quanto o Veríssimo. Não tenho vergonha de falar com a nova Direção para não medirmos esforços de ficar com os dois", afiançou o técnico brasileiro, numa mensagem destinada a Andrés Rueda, presidente recém-eleito do Santos.

O "Peixe" defronta o Boca Juniors a 6 e 13 de janeiro. Na outra meia-final da Libertadores, estarã frente a frente o River Plate e o Palmeiras, orientado por Abel Ferreira.