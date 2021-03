Lucas Veríssimo tem sido "cimento" e obriga Vertonghen a ter... paciência

Nas últimas sete jornadas, as águias sofreram apenas um golo. Dupla formada por Lucas Veríssimo e Otamendi segue imbatível.

Num cenário bem diferente da tremedeira registada no Estádio do Bessa há exatamente uma volta, a defesa do Benfica passou incólume no combate frente ao Boavista, no sábado, e confirmou a excelente fase vivida nos últimos sete jogos do campeonato, onde sofreu apenas um golo: penálti de Yan Matheus, no empate em Moreira de Cónegos (1-1).

Contratado em janeiro, Lucas Veríssimo tem sido o "cimento" que ajudou a consolidar o setor recuado dos encarnados. No campeonato, o brasileiro foi utilizado em três jogos e, em todos eles (Rio Ave, Belenenses e Boavista), Helton Leite não foi obrigado a ir buscar a bola ao fundo das redes. Em dois desses três jogos, Veríssimo formou dupla com Otamendi e esta parece consolidada para o futuro, com Vertonghen a passar para segunda escolha.