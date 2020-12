Lucas Veríssimo tem saída prometida

Lucas Veríssimo é alvo do Benfica para janeiro

Andrés Rueda contactou Lucas Veríssimo para o tranquilizar. Defesa espera por cumprimento.

Lucas Veríssimo jogou pelo Santos frente ao Grémio, no jogo que valeu aos paulistas a qualificação para as meias-finais da Taça Libertadores e essa poderá ter sido a última vez que o fez.

O central ainda não confirma a saída do clube onde fez boa parte da sua carreira desportiva mas as suas palavras mostraram que não vê outro futuro. "Fiz uma promessa a mim mesmo: tinha como objetivo deixar o Santos pelo menos na meia-final [da Libertadores]. Agora, torço que as promessas sejam cumpridas e eu possa seguir o meu caminho", disse Lucas Veríssimo ao "Globoesporte".

Após várias situações no passado onde viu a sua transferência travada pela Direção do Santos, Lucas Veríssimo teve já a garantia de que lhe será permitida a saída e, segundo o jornal "Gazeta Esportiva", o presidente eleito Andrés Rueda teve uma reunião virtual com o atleta e com o técnico, Cuca.

O dirigente terá tranquilizado Lucas sobre o desenrolar das negociações. Recorde-se que na mais recente oferta das águias, o Santos receberia os 6,5 M€ em três parcelas, a primeira já e as restantes em 2021 e 2022. Já o central, abdicou de mais 5 dos 15% que detinha do seu passe.