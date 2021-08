Lucas Veríssimo: " Soubemos controlar bem o jogo do início ao fim..."

Defesa do Benfica, autor de um golos do triunfo sobre o Gil Vicente, destacou a superioridade coletiva em Barcelos, justificou a demora na finalização com a estratégia gilista e expressou confiança no sucesso

Papel importante: "Venho sendo um felizardo, mas o individual aparece porque o coletivo está muito bom. A equipa tem-se comportado muito bem nos jogos, é difícil jogar contra equipas fechadas e a sair no contra-ataque. Soubemos controlar bem o jogo do início ao fim."

Desbloqueio do marcador tardio: "Tratou-se de um adversário fechado, organizado e que sabe ter bola. Felizmente, os golos saíram e até podíamos ter marcado mais."

Mudanças no onze: "O pessoal já tem um ano de trabalho, todos conhecem o trabalho do mister, as ideias dele e conhecem-se entre si. Isso é muito importante. A equipa está a crescer e este ano acredito que podemos conquistar títulos e brigar pelas competições."

Golo marcado: "Naquele lance, procurei tentar não estar em fora de jogo. Sabia que o Pizzi ia bater de forma cruzada, não foi feliz na batida, pude dominar bem e bater o guarda-redes. Quero ainda agradecer aos adeptos pelo apoio, do início ao fim. Espero que seja assim em toda a época."