Lucas Veríssimo será operado e não deverá voltar a jogar esta época

Central brasileiro lesionou-se na partida entre Benfica e Braga.

O azar bateu à porta de Lucas Veríssimo no encontro com o Braga: o central será operado ao joelho direito e muito provavelmente não volta a jogar esta época pelo Benfica, apurou O JOGO. Ao tentar cortar uma bola junto da sua baliza, o central brasileiro ficou com o pé preso no chão e lesionou-se de forma grave.

."É uma lesão gravíssima. Ainda não há certeza, mas será uma lesão grave. Foi ao hospital fazer exames", afirmou o treinador encarnado após a goleada por 6-1.

O defesa de 26 anos fixou-se como um titular indiscutível na defesa das águias e estava convocado para os próximos jogos da seleção de brasileira de apuramento para o Mundial. Chegado ao clube no mercado de inverno da última época, fez 17 jogos e dois golos em 2020/21, sendo que na atual temporada realizou 18 partidas, com três remates certeiros.