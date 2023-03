Lucas Veríssimo sem guia de marcha e promete dar luta no Benfica

Vários clubes brasileiros estão interessados na cedência do central, mas este e o Benfica rejeitam saída

Lucas Veríssimo está de pedra e cal no plantel do Benfica e, por decisão da estrutura da SAD e do próprio Roger Schmidt, o central de 27 anos está "inscrito" no grupo de trabalho que irá atacar a próxima temporada. A decisão vai também de encontro às intenções atuais do próprio jogador, que não vê como produtivo para a sua carreira o regresso ao futebol brasileiro, onde os principais emblemas o têm debaixo de olho.