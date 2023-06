Lucas Veríssimo seguido por dois clubes do Brasil

Brasil é o destino mais provável para o central voltar a jogar. Com a renovação de Otamendi, central perdeu espaço e, por isso, quer sair do Benfica. Os encarnados pedem mais de 10 milhões pela transferência. Fla e Corinthians interessados.

Numa defesa recheada de centrais, Lucas Veríssimo, que passou grande parte da época a recuperar de uma lesão que o deixou de fora mais de um ano, perdeu estatuto aos olhos de Roger Schmidt. Por isso, o central, que chegou a ser chamado à seleção do Brasil, quer procurar um novo clube que lhe permita jogar mais e voltar a aparecer.

É nesse cenário que o interesse dos clubes brasileiros, que inicialmente não eram uma escolha do jogador, podem ser uma solução para o seu futuro. Desde o final da época que vários nomes têm sido apontados como possível destino de Lucas Veríssimo. A Imprensa brasileira voltou ontem a reforçar o Flamengo como uma possibilidade, já que Scaloni já trabalhou com o central quando este esteve no Santos. Também o Corinthians quer Lucas Veríssimo e já terá mesmo um plano definido para levar o defesa sem ter de pagar os valores pedidos pelo Benfica: um ano e meio de empréstimo, com os salários assegurados pelo clube brasileiro.

Do lado dos encarnados, o portal UOL, avança que a Direção só quer ouvir propostas a partir de 10 milhões de euros para a transferência do jogador, que custou 6,5 milhões em 2021.