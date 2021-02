Lucas Veríssimo, reforço do Benfica, já rescindiu com o Santos

Central cumpre últimas formalidades antes de ser inscrito na Liga pelo Benfica.

A tratar dos últimos detalhes da sua transferência para o Benfica, a poucas horas do fecho do mercado, Lucas Veríssimo já rescindiu contrato com o Santos.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já publicou no seu site oficial a rescisão do vínculo do central com o Peixe, formalidade à qual se seguirá agora a inscrição do futebolista na Liga, num negócio pelo qual o emblema encarnado vai pagar 6,5 milhões de euros.

Sem poder viajar para Lisboa a tempo de fechar todo o processo, devido aos obstáculos causados pelo confinamento e endurecimento das regras para a contenção da pandemia de covid-19 em Portugal, o central tem hoje um dia bastante preenchido, com a realização de exames médicos numa clínica em São Paulo e respetiva assinatura do contrato com o Benfica, válido até 2025. Segue-se depois a viagem para Lisboa, com os encarnados a prepararem a melhor forma de a concretizar.