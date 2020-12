"Lucas Veríssimo quer jogar na Europa. Não vamos resolver isto com multa"

Central chegou a recusar-se a treinar e jogar pelo Santos. Tem proposta do Benfica.

O presidente do Santos, Orlando Rollo, abordou este sábado a situação de Lucas Veríssimo, central que tem visto o seu futuro no centro das atenções e pretende continuar a sua carreira na Europa, nomeadamente no Benfica, de onde tem proposta.

Rollo recusa multar o jogador que se chegou mesmo a recusar treinar e jogar [situação que acabou por se resolver].

"Não é uma questão de indisciplina, é uma questão de cunho psicológico. Eu sei bem do que estou a falar, estou a terminar a minha pós-graduação em psicologia do desporto. O atleta não tem mais cabeça para entrar em campo", começou por dizer, antes de explicar como pretende resolver a questão.

"Ele foi preterido nos últimos três anos em todas as janelas [de transferências], com negociações com diversos clubes que não se concretizavam. Isso abala o psicológico do atleta. Ele quer fazer a sua carreira na Europa. Estamos a trabalhar com ele na base do diálogo. Não vamos resolver isto com multa, nada disso. É com conversa", concluiu.

O defesa enfrenta uma situação complicada no Santos: desejado pelo Benfica, o central de 25 anos viu a sua venda vetada pelo Conselho Fiscal do clube paulista pela segunda vez, apesar da insistência de Orlando Rollo sobre a necessidade de deixar o jogador sair.

Assim como os demais titulares, Lucas Veríssimo não deverá defrontar o Flamengo, este domingo, pelo campeonato brasileiro. Ele deverá ser poupado para enfrentar o Grémio, pela Taça Libertadores, na próxima terça-feira.