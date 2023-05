Segundo o agente, a vontade Lucas Veríssimo é continuar no Benfica. Depois de regressar de lesão, o central brasileiro, Lucas Veríssimo, não conseguiu voltar as opções de Roger Schimdt. Tem sido associado a um possível regresso ao Brasil.

Em conversa num canal do YouTube, Jorge Nicola, jornalista brasileiro, revelou ter estado à conversa com Paulo Pitombeira, agente de Lucas Veríssimo, que garantiu a vontade do jogador canarinho em continuar no clube da luz. A informação de um possível regresso ao Brasil é, por enquanto, descartada pelo atleta.

"De acordo com Paulo Pitombeira, a possibilidade de voltar ao Brasil é zero. Eu ainda perguntei se ele tinha certeza de que para a segunda metade do ano isso também seria válido e ele disse sim. Paulo e Veríssimo entendem que é hora de permanecer no Benfica", afirmou Jorge Nicola.

Contratado em 2020, proveniente do Santos, Lucas Veríssimo teve uma grave lesão que o afastou dos relvados em 2021/2022. Esta época, o defesa-central regressou e integrou a equipa B dos encarnados. A chamada à equipa principal de Roger Schimidt aconteceu apenas a 2 de novembro, num encontro da Liga dos Campeões frente ao Maccabi Haifa.

A concorrência não ajudou o brasileiro, sendo que o Benfica tem como dupla residente no eixo defensivo Nicolas Otamendi e António Silva, ambos a cumprir uma época sólida pelas águias.

A última vez que Lucas Veríssimo atuou foi em março, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, frente ao Club Brugge. Esta temporada, soma seis participações pelos encarnados.