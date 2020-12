Lucas Veríssimo pode voltar a falhar jogo do Santos

Defesa é dúvida para jogo do Santos contra o Ceará, às 15h15 deste domingo, na Vila Belmiro, na 27ª jornada do campeonato brasileiro.

O treinador do Santos, Cuca, não esclareceu se poderá utilizar Lucas Veríssimo ou não no jogo contra o Ceará, às 15h15 deste domingo. Recorde-se que o jogador pretendido pelo Benfica também não defrontou o Vasco da Gama no último fim de semana e pode falhar o segundo jogo consecutivo.

O central brasileiro é alvo do Benfica para o mercado de janeiro, mas tem visto a saída dificultada pelo clube paulista. A novela entre Santos e Benfica já se arrasta há algumas semanas. O atleta já declarou que gostaria de seguir o seu caminho e deixar o clube brasileiro.

As águias já viram o Conselho Fiscal do Santos vetar duas vezes a sua proposta, no valor de 6,5 milhões de euros, uma vez que este órgão não ficou agradado com o facto de o pagamento ser feito em várias parcelas, o que implicava para o Santos a obrigação de antecipar através de uma operação bancária esse valor, reduzindo o encaixe do negócio para 3,8 milhões.