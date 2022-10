Lucas Veríssimo pode regressar à competição já neste sábado

Centrl brasileiro recuperou de grave lesão e em cima da mesa está a utilização contra a B SAD, ao serviço da equipa B.

Lucas Veríssimo pode regressar aos relvados já neste sábado, ao serviço da equipa B do Benfica. O central brasileiro passou por uma longa recuperação, devido a uma lesão sofrida no dia 7 de novembro do ano passado, contra o Braga, e em cima da mesa está a possibilidade de jogar contra a B SAD, para a ronda dez da Liga SABSEG.

Este eventual regresso faz parte do processo de recuperação física delineado pelo departamento medico do clube da Luz, mas a decisão final quanto à utlização do central brasileiro será tomada apenas no sábado.

Morato, Paulo Bernardo, Henrique Araújo e Rodrigo Pinho poderão também entrar nos planos de Luís Castro, treinador da formação secundária.