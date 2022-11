Lucas Veríssimo pode dar sexta dupla no Benfica

Praticamente recuperado da síndrome gripal, aponta à titularidade mais de um ano depois, levando a nova fórmula.

Falhada a partida com o Estrela da Amadora, no passado domingo, devido a uma síndrome gripal, Lucas Veríssimo aponta agora finalmente ao regresso à titularidade pela equipa principal, mais de um ano depois - período no qual recuperou de uma rotura dos ligamentos do joelho direito. Praticamente recuperado da doença que o afastou da primeira jornada da fase de grupos da Taça da Liga, o internacional brasileiro luta agora por merecer a confiança de Roger Schmidt na equipa inicial diante do Penafiel, já no sábado.