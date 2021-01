Lucas Veríssimo: os valores e data apontada para o fecho do negócio com o Benfica

Central do Santos está mais perto de se juntar ao plantel de Jorge Jesus.

Lucas Veríssimo está mais perto do Benfica, que, tal como O JOGO já avançara no dia 18 de dezembro, mudou a proposta pelo central, aceitando pagar em três parcelas os 6,5 milhões de euros e não em cinco anos, como propôs inicialmente.

Agora, de acordo com a "Gazeta Esportiva", o negócio pode dar-se como fechado até dia 6, aquando da primeira mão da meia-final da Libertadores, com o Boca Juniors, pois o Benfica dispõe-se a pagar 2,5 milhões de euros já janeiro para segurar o jogador de 25 anos, pagando mais 2 M€ em dezembro deste ano e outros dois milhões em dezembro de 2022.

A meio de dezembro, e face à intransigência do Santos - o Conselho Fiscal vetou as duas primeiras ofertas -, Vieira avançou com novo formato, negociando com o novo líder, Andrés Rueda. Este assumiu que o processo "estava a evoluir" e procurou receber mais atempadamente os valores, dada a delicada situação financeira do Peixe. Veríssimo vai defrontar o Boca, é uma garantia de Rueda, e a intenção é que jogue dia 13, na segunda meia-final, sendo desejo do Benfica que o central viaje para Lisboa o mais rápido possível.