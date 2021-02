Lucas Veríssimo: os detalhes da viagem afinados pelo Benfica e a chegada a Lisboa

Única contratação das águias para o final da época deve deixar esta quinta-feira o Brasil para ser finalmente opção de Jesus

Única contratação do Benfica no mercado de transferências de inverno, Lucas Veríssimo deverá chegar esta sexta-feira a Lisboa. Esta é a expectativa dos responsáveis encarnados, que têm afinado nas últimas horas todos os detalhes relativos à viagem do central para Portugal.

Inicialmente, o defesa tinha planeada a sua chegada a Lisboa entre ontem e hoje, mas alguns atrasos na questão do voo do atleta - nesta altura estão suspensas as ligações de Portugal com o Brasil, pelo que Lucas Veríssimo irá viajar num regime de exceção para o nosso país - ditaram precisamente o adiamento da viagem. Assim, o reforço encarnado apenas deverá deixar hoje o Brasil, chegando esta sexta-feira a terras portuguesas.

Depois de intensas negociações, o Benfica acertou com o Santos a transferência a troco do pagamento de 6,5 milhões de euros, em três tranches, sendo a primeira já de imediato, assegurando um jogador que já tinha sido apontado como alvo por Jorge Jesus no início da época. No entanto, os encarnados tiveram ainda de esperar que este disputasse a final da Taça Libertadores, realizada no passado dia 30 de janeiro, numa exigência do Peixe, que perdeu o título para o Grémio, de Abel Ferreira. A partir do dia seguinte, no último domingo, o Santos libertou o atleta, que tem passado os últimos dias a tratar dos preparativos para a viagem e também para despedir-se do clube onde se destacou.

Com 25 anos, e tendo atuado enquanto sénior apenas no conjunto paulista, Lucas Veríssimo completou 184 jogos pelo Peixe, que diz "ficar para sempre no coração". O central visitou as instalações do clube na última terça-feira juntamente com a família para se despedir do emblema de Vila Belmiro. A partir de amanhã, o defesa, que realizou exames médicos na última segunda-feira, rescindindo então contrato com o Santos e assinando pelo Benfica, até 2025, irá então dar um novo passo na carreira, passando a estar à disposição das águias.

Lucas Veríssimo vai envergar a camisola 4, herdada de Luisão, antigo capitão das águias e agora diretor-técnico e de performance, sinal da expectativa que os responsáveis benfiquistas depositam no futebolista.