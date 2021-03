Lucas Veríssimo no onze ideal da América do Sul

Defesa do Benfica brilhou ao serviço do Santos, perdendo na final para o Palmeiras de Abel Ferreira.

Lucas Veríssimo, que em janeiro se transferiu do Santos para o Benfica, foi eleito para o onze ideal da América do Sul. O central foi preponderante na caminhada do clube até à final de Libertadores, que acabou por perder para o Palmeiras de Abel Ferreira.

Foi eleito numa votação promovida pelo jornal uruguaio "El País", que contou com a participação de 400 jornalistas sul-americanos. Também no público venceu, provando-se consensual, estando, tal como o ex-Benfica, Enzo Pérez, agora no River Plate, no lote escolhido pelos fãs.