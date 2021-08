Lucas Veríssimo nas redes sociais: "Um raio cai duas vezes no mesmo lugar"

Central do Benfica recebe nova oportunidade na seleção brasileira.

Convocado esta sexta-feira para a seleção principal do Brasil, Lucas Veríssimo, central do Benfica, reagiu com emoção à nova oportunidade dada pelo selecionador Tite.

"Dessa vez estou confiante, e sabendo que o Lucas de junho não é o mesmo do Lucas de hoje. Um raio cai, sim, duas vezes no mesmo lugar", escreveu o jogador na sua conta pessoal na rede social Instagram.

Recorde-se que, após já ter sido chamado em maio passado para os embates do mês seguinte, com Equador e Paraguai, o central acabou por ver adiado o sonho de se estrear pela seleção principal canarinha devido a uma lesão muscular na coxa direita.

O jogador das águias vê desta forma recompensado o bom arranque de temporada que tem protagonizado e poderá ser opção nos jogos com Chile (2 de setembro), Argentina (5) e Peru (9), relativos ao apuramento para o Mundial de 2022.

Leia na íntegra o que escrevei o jogador do Benfica:

"O tempo de Deus é sagrado e ninguém nunca vai entender. A lesão me tirou da última convocação, e usei essa adversidade para crescer. O crescimento veio, no lado pessoal e profissional. Abaixar a cabeça somente para orar, e com muita fé a convocação veio novamente. Dessa vez estou confiante, e sabendo que o Lucas de junho não é o mesmo do Lucas de hoje. Um raio cai, sim, duas vezes no mesmo lugar. É preciso saber de onde vem esse raio e se tu o mereces. Obrigado, Tite. Obrigado, Brasil. Obrigado, família. Obrigado aos meus empresários pelo apoio e suporte. Senhor, o agradecimento é diário. Fé sempre!", escreveu.