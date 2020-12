Lucas Veríssimo não preocupa: "O mercado faz parte do jogo"

Jorge Jesus não se impacienta com o arrastar das negociações para a contratação do central Lucas Veríssimo. São as regras do mercado, comentou, sereno, o treinador do Benfica, este sábado, em conferência de imprensa.

Plano B caso não tenha Lucas Veríssimo: "Isso não é uma questão que me preocupe. A mim, o que me preocupa, fundamentalmente, são os jogadores que, neste momento, trabalham comigo todos os dias, no Benfica. O mercado, em todas as partes do mundo, é assim. Falta um mês para, em janeiro, abrir a janela de mercado em todo o mundo, não se fala de outra coisa. E do Benfica também se fala de jogadores que entram, jogadores que saem. Faz parte do jogo. E portanto, tens de estar preparado para esse jogo. A mim, não me preocupa mais nada."

Como lhe explica a SAD a contratação ainda por fechar: "As negociações são como um jogo. Há vários interesses de partes diferentes, dos jogadores, do empresário, do clube que o quer contratar. Hoje não é fácil contratar um jogador. Muitas vezes, nem consegues os primeiros alvos. Tens de te adaptar a isto. Se não contratar o Lucas Veríssimo nem mais nenhum central, não estou preocupado com isso. Se [o Benfica] não conseguir contratar, não contrata: partimos para outra, ou não contratamos ninguém."