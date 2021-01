Lucas Veríssimo na final da Libertadores só chega ao Benfica em fevereiro

Apuramento do Santos para a final da Libertadores, de dia 30, tranca o central contratado pelo Benfica no Brasil. Jogador esteve de cabeça a sangrar em campo.

Lucas Veríssimo vai ficar retido no Brasil e só deve chegar ao Benfica no primeiro dia de fevereiro. O Santos ultrapassou o Boca Juniors por 3-0 e garantiu a presença na final da Taça Libertadores contra o Palmeiras de Abel Ferreira, jogo que será disputado no dia 30, às 20h00, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Ora, nesse sentido, o defesa central dificilmente chegará a 31 desse mês, prevendo-se então que aterre em Lisboa a 1 de fevereiro.

O jogador está contratado pelo Benfica, mas, recorde-se, o pedido do treinador Cuca foi cumprido e a Direção fez todos os esforços para que Veríssimo ficasse, como patrão da defesa, no eixo durante os jogos da Libertadores. Assim, estará também na final, apesar do interesse do Benfica que Lucas viesse mais cedo. A confirmar-se o cenário chega já depois do mercado encerrar, obrigando agilização na preparação do jogador às ideias de Jorge Jesus.

No encontro com o Boca, o brasileiro abriu a cabeça na primeira parte num choque, usou uma proteção para cumprir o jogo até ao fim, sendo importante para nestes dois jogos das meias-finais evitar qualquer golo dos argentinos, onde jogam Salvio e Lisandro López, ambos ex-Benfica.

Recorde-se que Jesualdo Ferreira foi treinador do Santos em 2020 e ganhou os dois primeiros encontros na fase de grupos, estando agora o clube paulista na esperança de derrotar o Palmeiras, sabendo-se que é um clube brasileiro a suceder ao Flamengo como vencedor da Libertadores.