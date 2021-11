Lucas Veríssimo já foi operado por cirurgião tido como "uma referência"

Central brasileiro foi operado esta sexta-feira, segundo informou o Benfica.

O Benfica informou esta sexta-feira que Lucas Veríssimo já foi sujeito, em Barcelona, a uma cirurgia depois da grave lesão sofrida frente ao Braga, no dia sete deste mês de novembro.

"O atleta Lucas Veríssimo foi submetido a uma cirurgia ao joelho direito, em Barcelona, no Hospital Universitário Dexeus", começa por dizer o clube da Luz no site oficial.

"A cirurgia foi realizada pelo Dr. Juan Carlos Monllau, acompanhado pelo Dr. Ricardo Antunes, médico do Sport Lisboa e Benfica. O procedimento decorreu sem intercorrências, prevendo-se alta hospitalar nas próximas 48 horas. O cirurgião catalão Dr. Juan Carlos Monllau é uma referência neste tipo de cirurgias, tendo operado com sucesso inúmeros jogadores do Barcelona, como Carles Puyol, Luis Suárez, Philippe Coutinho ou Martin Braithwaite, entre muitos outros", acrescenta.

Lucas Veríssimo, refira-se, não volta a jogar esta temporada.