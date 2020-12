Lucas Veríssimo força caminho da saída: todos os pormenores da polémica

Lucas só quer a Luz e recusa o Al-Nassr. Chegou a ameaçar não jogar na terça-feira na Libertadores e admite não treinar-se esta quarta-feira.

Lucas Veríssimo está num verdadeiro braço de ferro com o Santos, fazendo tudo ao seu alcance para pressionar o Conselho Fiscal e o Conselho Deliberativo. E a revelação por parte da Imprensa brasileira de que o Conselho Fiscal teria dado um parecer negativo ao negócio provocou o desagrado do jogador e um dia quente no clube, que ontem defrontou o LDU Quito, para a Taça Libertadores.

Confrontado com o cenário do parecer negativo, o central chegou, revelou a Imprensa do Brasil - O JOGO confirmou, depois, a informação -, a ameaçar não fazer parte da partida do Peixe, acabando, porém, por jogar e cumprir os 90" no desaire por 1-0, envolvendo-se numa confusão com Christian Cruz, do LDU Quito, no final. Ainda assim, e de acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal, o defesa, baseando-se na promessa recebida de ter via livre para sair, pretende continuar o finca-pé e admite mesmo não se treinar esta quarta-feira com o plantel do emblema paulista. Tudo para que o Conselho Deliberativo, que na reunião virtual de quinta-feira à noite no Brasil irá decidir o futuro do atleta, autorize a sua mudança para a Luz.

O Conselho Fiscal do Santos, que já chumbara a primeira proposta do Benfica, esteve nos últimos dias a analisar a nova oferta, de 6,5 milhões de euros, mas com 1,3 milhões pagos à vista e os restantes 5,2 em quatro prestações anuais. No entanto, e segundo a comunicação social brasileira, este órgão terá dado novo veto às águias e autorizando a oferta do Al-Nassr, de Rui Vitória, - o Comité de Gestão do Peixe, liderado por Orlando Rollo, emitiu um comunicado frisando que não há ainda nenhum documento oficial - de cerca de cinco milhões de euros, a pagar em duas tranches: uma já e outra em janeiro. Contudo, o defesa recusa-se a transferir-se para a Arábia Saudita e ameaça ficar no Santos a cumprir contrato, impedindo o clube de realizar o encaixe financeiro com a sua venda para outro clube neste momento que não o Benfica.