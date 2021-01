Lucas Veríssimo focado no Santos e com um firme desejo

Garantido na Luz, o central mantém-se focado no Santos. Destacando no Instagram a exibição da equipa com o Boca Juniors, no reduto do adversário, espera "90 minutos de guerra" na quarta-feira dia 13

Titular no 0-0 do Santos frente ao Boca Juniors, na Argentina, na primeira mão das meias-finais da Taça Libertadores, Lucas Veríssimo deixou esta quinta-feira uma mensagem aos adeptos... do Peixe.

Apesar de garantido já na Luz, depois de Santos e jogador terem assinado a documentação necessária para a transferência, o defesa mudar-se-á para o Benfica apenas após a participação do clube brasileiro na competição. E apesar do desejo em transferir-se para as águias, Lucas Veríssimo aponta à presença na final da Libertadores, o que irá atrasar a sua mudança para Portugal (a final é dia 30).

"Jogar na La Bombonera não é fácil, mesmo sem adeptos. Fomos guerreiros e saímos do jogo ainda mais fortes. Quarta que vem é na nossa casa, na Vila. 90 minutos de guerra. O objetivo é só um! Vamos!", publicou o futebolista na sua conta do Instagram.