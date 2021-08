Lucas Veríssimo expulso na primeira parte do PSV-Benfica

Benfica ficou reduzido a dez jogadores ainda na primeira parte da partida com o emblema dos Países Baixos.

Lucas Veríssimo, central do Benfica, foi expulso ainda na primeira parte do jogo da segunda mão do play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões frente ao PSV.

O brasileiro viu o primeiro cartão amarelo aos oito minutos da partida, por uma falta sobre Gapko, e o segundo aos 32', após nova falta sobre Gapko - atingiu a face do jogador do PSV com o cotovelo -, quando se verificava o 0-0 no marcador.