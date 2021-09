Lucas Veríssimo eleito o melhor defesa da I Liga em agosto

O central do Benfica marcou dois golos em agosto e bateu a concorrência de Joãozinho e Pepe

Lucas Veríssimo, central do Benfica, foi eleito o melhor defesa do mês da I Liga, escolhido pelos treinadores do escalão.

O internacional brasileiro de 26 anos somou 29% dos votos dos treinadores principais da competição.

No segundo lugar desta eleição ficou Joãozinho, capitao do Estoril Praia, com 14% dos votos, enquanto Pepe, do FC Porto, ficou em terceiro, com 8% dos votos.

Veríssimo esteve em três jogos durante o mês de agosto, três vitórias, e marcou dois golos, ao Moreirense e Gil Vicente.