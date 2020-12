"Lucas Veríssimo? É uma grande confusão. Não sei o que vai acontecer"

Jorge Jesus diz que não está a par da negociação por Lucas Veríssimo, mas garante que não dá a contratação como perdida.

Lucas Veríssimo continua a ser negociado pelo Benfica e pelo Santos, mas o clube brasileiro não se tem mostrado aberto a deixar sair o jogador para a Luz. Neste domingo, Jorge Jesus comentou o caso, dizendo que não dá como perdida a contratação, mas garantindo que não está a par das conversações.

"Não dou como perdido. Não estou na negociação, não sei como estão as coisas. No Brasil é muito complicado contratares um jogador, porque há o presidente e depois todos os clubes têm um comité com 20 ou 30 pessoas que mandam mais do que o presidente. É uma grande confusão. Daí ser sempre uma confusão contratar um jogador no Brasil, mas é ele ou de outro qualquer. Não sei o que vai acontecer", explicou o treinador das águias.

Recorde-se que Lucas Veríssimo enfrenta uma situação complicada no Santos: desejado pelo Benfica, o central de 25 anos viu a sua venda vetada pelo Conselho Fiscal do clube paulista pela segunda vez, apesar da insistência de Orlando Rollo, presidente interino do "Peixe", na necessidade de deixar o jogador sair.