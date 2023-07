"Lucas Veríssimo é um jogador de altíssimo nível"

Vanderlei Luxemburgo reconhece que a defesa tem sido um "problema", a propósito da contratação do central.

Lucas Veríssimo está no Brasil e já assistiu ao vivo ao triunfo do Corinthians sobre o São Paulo (2-1), para a Taça do Brasil, esperando pela oficialização do empréstimo ao Timão. E quem se mostrou agradado com a contratação foi Vanderlei Luxemburgo, técnico do conjunto paulista.

"Sempre vos disse que o nosso problema era na defesa e que era um problema da equipa. Hoje [ontem] a nossa defesa fez um grande jogo com o Gil e o Murillo. No jogo passado também. Temos bons defesas. Lucas Veríssimo é um jogador de alto nível como aqueles que já temos aqui. Só adiciona e isso é importante", referiu o treinador do Corinthians no final do encontro com o São Paulo, ainda que jogando à defesa sobre o tema: "Não está totalmente concretizado."