Lucas Veríssimo e o empate no Estoril-Benfica: "Quem não faz, acaba por sofrer"

Declarações de Lucas Veríssimo, do Benfica, após o empate com o Estoril (1-1) este sábado, no estádio Coimbra da Mota em jogo a contar pela 10.ª jornada da Liga Bwin,.

Análise do jogo: "Entrámos no relvado para defender a liderança. Sabíamos que seria um jogo difícil como foi. Administrámos o jogo inteiro, tivemos chances de matar o jogo, fazer o segundo, terceiro e quarto, infelizmente não fizemos. Futebol é isso, quem não faz, acaba por sofrer. Numa bola eles foram felizes e saíram com o empate. Acho que merecíamos ter saído com a vitória. Agora é manter os pés no chão, o campeonato é longo e ainda tem muito por vir."

Falta de concentração ou cansaço: "Falta de concentração, não. A nossa equipa estava concentrada do início ao fim. Claro, há um pouco de desgaste dos jogos, o que é normal. Futebol é isso, de três em três dias a jogar. A nossa equipa está concentrada, a trabalhar bem. Vínhamos para fazer um grande jogo. Faltou fazer o segundo golo. Se faz o segundo, faz o terceiro e o quarto naturalmente. Infelizmente, numa bola no finalzinho de novo... Vamos sentar, conversar, corrigir nossos erros. O campeonato é longo e tenho certeza que no final podemos sair com o título."

Momento menos feliz na temporada: "Nós estamos a trabalhar para fazer cada vez melhor. Infelizmente, os últimos resultados não foram o que nós esperávamos. É continuar a corrigir os erros e no final podemos brigar pelo título e vem coisas boas ainda este ano, tenho certeza."

Golo: "Muito bom. Estamos a trabalhar bastante. Fui feliz. Toda a equipa está a trabalhar a bola parada ofensiva e defensiva. Fico feliz pelo golo, ajudar a equipa, mas queria ter saído com a vitória, o que infelizmente não acontecer."