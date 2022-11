O central e o avançado autografaram a bola e camisola de Miguel, que ainda teve oportunidade de "dar uns toques".

Numa iniciativa colocada em marcha pela Fundação Benfica em parceria com o departamento de futebol profissional, o defesa central Lucas Veríssimo e o avançado Petar Musa concretizaram o sonho de Miguel.

No Benfica Campus, no Seixal, o brasileiro e o croata autografaram a bola e a camisola do jovem adepto, que teve oportunidade de jogar com os seus dois ídolos.