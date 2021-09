Lucas Veríssimo e Darwin sem castigo após discussões em Guimarães

Jorge Jesus já desvalorizou, publica e internamente, as discussões que envolveram os dois jogadores e na SAD o assunto está fechado

Sem consequências a nível interno. Segundo O JOGO apurou, é esta a decisão dos responsáveis encarnados a respeito dos acontecimentos de sábado, em Guimarães, com Lucas Veríssimo e Darwin no epicentro de duas discussões. Estas, do ponto de vista da SAD e do treinador, não justificam medidas disciplinares, seja mais formal ou apenas corporizada numa chamada de atenção.

Jorge Jesus desvalorizou, em conferência de Imprensa, o assunto e também o fez internamente, explicando que tinha tido uma simples troca mais acesa de palavras com o avançado depois de uma má decisão deste no relvado num contra-ataque.

No caso do central, que foi barrado por Luisão à saída do relvado, Veríssimo foi avisado das regras e que, uma delas, passa por deixar o campo com os companheiros e depois de agradecer aos adeptos.