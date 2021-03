Lucas Veríssimo e a mudança para o Benfica: "Precisava disto"

Central brasileiro foi eleito um dos dois melhores centrais do futebol canarinho em 2020 e fez curto balanço dos primeiros tempos em Portugal.

Lucas Veríssimo trocou o Santos pelo Benfica na última janela de mercado e, ao fim de pouco tempo, conquistou um lugar no eixo defensivo das águias, relegando, inclusive, o internacional belga Vertonghen para o banco.

A experiência em solo português está, por isso, a ser positiva, conforme deu conta o próprio jogador, em declarações à TV Gazeta, do Brasil.

"É um futebol muito mais rápido, com bastante força, mas não deixa de ser futebol. (...) A adaptação é fácil também por causa da língua, é fácil comunicar com os companheiros e está a ser muito bom. É um futebol muito bom para jogar, como no Brasil", começou por referir o defesa das águias, à margem da distinção de que foi alvo, como um dos melhores centrais do futebol canarinho em 2020. Sobre a transferência para o Benfica, Veríssimo vê como mais um passo na direção da seleção brasileira.

"Com esta mudança fico mais perto da seleção? Acredito que sim. Venho de quatro anos de grande nível no Santos, daí também mais este prémio, mas precisava disto na minha carreira, de chegar ao futebol europeu para poder mostrar que não sou só um central de futebol brasileiro, que também tenho nível para o futebol europeu. Espero adaptar-me o mais rápido possível e continuar a crescer no futebol", rematou Lucas.