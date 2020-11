Lucas Veríssimo dispensa Todibo: central francês pode deixar o Benfica em janeiro

Central cedido pelo Barcelona não entra nas contas de Jorge Jesus e a vinda do alvo do Santos implicará corte na defesa.

A confiança e expectativa dos responsáveis encarnados na contratação de Lucas Veríssimo é muita alta e sustentada nos avanços conseguidos por Luís Filipe Vieira, em São Paulo, de modo que Jorge Jesus está mesmo a contar com o central de 25 anos no mercado de janeiro.

Em paralelo, e segundo O JOGO apurou, isso significa que pode deixar o plantel um jogador que alinha na mesma posição. Ferro é uma possibilidade, mas as baterias da SAD apontam em primeiro lugar para o reforço Todibo.

O empréstimo acertado com o Barcelona por Todibo custou dois milhões de euros aos cofres do Benfica, que ficou com opção de compra de 20 milhões

Cedido pelo Barcelona até final da temporada, o jogador francês que ainda não se estreou com a camisola do Benfica não entra nas contas imediatas de Jorge Jesus. O técnico dá preferência a Vertonghen e Otamendi, aos quais se deverá ainda juntar Lucas Veríssimo. Assim, o central de 20 anos poderá ter os dias contados na Luz, ele que esteve afastado devido a uma inflamação do tendão de Aquiles direito e agora sofreu uma rotura muscular na coxa direita.

Porém, há duas condições prévias à dispensa de Todibo. Em primeiro, os encarnados têm de assegurar a contratação de Lucas Veríssimo para reforço da zona central da defesa. Depois, a saída do jovem francês dependerá sempre da negociação que os responsáveis benfiquistas encetarem com o Barcelona. O negócio de empréstimo custou dois milhões de euros aos cofres da Luz, tendo o Benfica ficado com uma opção de compra orçada em 20 milhões de euros.