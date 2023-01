Lucas Veríssimo deverá deixar o Benfica em janeiro

Vários clubes do Brasil posicionam-se para receber o central do Benfica

Lucas Veríssimo deverá deixar o Benfica, por empréstimo, ainda durante a atual janela de mercado. O defesa-central brasileiro recuperou recentemente de uma grave lesão, uma entorse do joelho direito com rotura do ligamento cruzado anterior, foi operado e após uma longa recuperação regressou aos relvados.

O ex-Santos foi uma grande aposta do Benfica e os encarnados continuam a acreditar no seu restabelecimento pleno, mas para isso pretendem que jogue com outra regularidade, o que não irá acontecer de águia ao peito porque o eixo defensivo do líder do campeonato está preenchido com Otamendi e António Silva - titulares indiscutíveis - sendo a terceira opção Morato.

Desta forma, Lucas Veríssimo não terá espaço na equipa até ao final da temporada. Perante este cenário, vários clubes brasileiros tentam saber em que condições o internacional canarinho poderá deixar o clube da Luz. Veríssimo não será um jogador acessível financeiramente para muitos emblemas, mas nesta fase o Benfica e o próprio jogador entendem que o mais importante é competir para voltar ao nível demonstrado anteriormente.