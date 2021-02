Lucas Veríssimo deve estrear-se pelo Benfica frente ao Arsenal e logo como titular

Central brasileiro já terá assimilado as dinâmicas da equipa e deverá fazer parte do onze inicial frente ao Arsenal.

Lucas Veríssimo deverá estrear-se esta noite, em Roma, com a camisola do Benfica. O central já terá assimilado as dinâmicas da equipa e é crível que Jorge Jesus, que tanto lutou para que fizesse parte do plantel encarnado, avance para a sua utilização na primeira mão dos 16 avos da Liga Europa frente ao Arsenal.

A inclusão de Lucas Veríssimo deverá provocar uma alteração tática, passando a equipa a jogar com três centrais - além do brasileiro, também Otamendi e Vertonghen fazem parte das contas do treinador.

De resto, Gilberto, já recuperado de um problema físico, está à disposição para o corredor direito e Pizzi, de volta à titularidade, deverá fixar-se no no apoio ao ponta de lança. Ontem, quarta-feira, participaram no treino alguns jovens da equipa B, entre os quais Tiago Araújo e Morato.