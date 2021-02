Lucas Veríssimo despede-se do Santos: "Uma camisola muito pesada"

Lucas Veríssimo vai reforçar o Benfica a partir da segunda parte da temporada 2020/21

Antes de rumar ao Benfica, Lucas Veríssimo não foi esquecido pelo Santos, que decidiu oferecer ao defesa-central uma placa como recordação da passagem pelo clube brasileiro.

"Lucas Veríssimo, foram cinco anos vestindo a camisola do Santos, com 188 jogos você marcou seu nome na história e, literalmente, como diz o hino, deu o sangue com amor para defender as cores do clube. Obrigado pela raça, luta, entrega e determinação, por defender o Santos com tanta garra dentro e fora do campo, sendo um jogador decisivo. Temos muito orgulho da sua trajetória no Santos. Desejamos muito sucesso nessa nova etapa e as portas da sua casa estarão sempre abertas", pode ler-se.

Na ocasião, Lucas Veríssimo resumiu ainda a passagem pelo clube de São Paulo.

A saída do Santos: "É um misto de sentimentos. É algo difícil de colocar em palavras tudo o que vivi aqui dentro. Vou ficar com as coisas boas. Quero ficar com as coisas boas. Vou aproveitar esse espaço para agradecer aos adeptos, à nação santista, que sempre estiveram do meu lado, sempre me apoiaram. Tanto nos momentos bons quanto nos maus"

Camisola pesada: "Dei o meu máximo com esta camisola. Uma camisola muito pesada. Enquanto muitos tentam diminuir, estivemos lá a lutar, a correr atrás, e alcançando os nossos objetivos. Às vezes não com tanto êxito, mas sempre demos o melhor. É um clube que vai ficar para sempre no meu coração. Sou muito grato"