Lucas Veríssimo convocado por Tite para a seleção do Brasil

Defesa-central do Benfica vê recompensado o bom arranque de temporada.

Lucas Veríssimo, defesa-central do Benfica, foi esta sexta-feira convocado para a seleção principal do Brasil, confirmando-se a hipótese avançada por O JOGO.

O jogador das águias vê desta forma recompensado o bom arranque de temporada que tem protagonizado e poderá ser opção nos jogos com Chile (2 de setembro), Argentina (5) e Perú (9), relativos ao apuramento para o Mundial de 2022.

Após já ter sido chamado em maio passado para os embates do mês seguinte, com Equador e Paraguai, o central acabou por ver adiado o sonho de se estrear pela seleção principal canarinha devido a uma lesão muscular na coxa direita. Ainda por essa razão, acabou por não ser opção para a Copa América, não entrando igualmente nas contas da seleção olímpica.

Veríssimo terá como companheiros de eixo Marquinhos, Thiago Silva e Éder Militão. De salientar também a estreia de Raphinha, ex-Sporting, agora no Leeds, nos eleitos do escrete. Everton, extremo do Benfica, ficou de fora.

Confira a convocatória completa do Brasil:

- Guarda-redes: Alisson, Ederson e Weverton;

- Defesas: Dani Alves, Danilo, Lucas Veríssimo, Marquinhos, Thiago Silva, Militão, Alex Sandro e Arana;

- Médios: Casemiro, Fabinho, Fred, Bruno Guimarães, Claudinho, Everton Ribeiro e Paquetá;

- Avançados: Neymar, Raphinha, Richarlison, Firmino, Gabriel Jesus, Gabriel Barbosa e Matheus Cunha.