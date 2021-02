Lucas Veríssimo conhece os cantos à Luz e esteve à conversa com Rui Costa

Central é reforço de inverno do Benfica.

Lucas Veríssimo, reforço de inverno do Benfica, assiste esta segunda-feira, na Luz, ao encontro entre as águias e o Famalicão, da jornada 18 do campeonato. O central, contratado ao Santos e que chegou ontem, domingo, a Lisboa, esteve à conversa com Rui Costa, administrador da SAD e também vice-presidente do clube, à boca do túnel, antes do pontapé de saída.

Veríssimo, 25 anos, cumpre a primeira experiência no futebol europeu, depois de ter brilhado pelo Santos, clube com o qual disputou a final da Libertadores, perdida (1-0) para o Palmeiras de Abel Ferreira.