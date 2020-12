"Lucas Veríssimo? Com o Benfica a pressionar desta forma..."

Técnico do Santos afirmou que Lucas Veríssimo "perdeu a confiança"

Após derrota deste domingo, o técnico do Santos, Cuca, comentou a possibilidade de transferência do defesa Lucas Veríssimo para o Benfica. O treinador não pôde usar o atleta na derrota com o Vasco da Gama.

Cuca, treinador do Santos, abordou este domingo a situação de Lucas Veríssimo, central brasileiro que é alvo do Benfica para o mercado de janeiro, mas que tem visto a saída dificultada pelo clube paulista.

"Ele [Lucas Veríssimo] está num imbróglio com o clube. Na minha função, tento fazer o melhor para o Santos, que é ter o jogador em condições. Não me rendo, não me entrego Ainda tento encontrar uma solução", afirmou o técnico após a derrota (1-0) frente ao Vasco da Gama, de Sá Pinto.

As águias já viram o Conselho Fiscal do Santos vetar duas vezes propostas por Lucas Veríssimo. O jogador, por sua vez, pretende deixar o Santos e transferir-se para a Luz. Já afirmou, inclusive, que gostaria de seguir o seu caminho. O treinador santista, entretanto, ainda tem esperanças de manter o jogador no Brasil.

"Não creio que essa saída do Lucas seja melhor para ele nem para o Santos. Acho que ele tem de sair de uma maneira melhor, por tudo que já fez pelo Santos. Cabe a mim continuar a tentar. O jogador perdeu a confiança. A falta de credibilidade que se teve, devido a tantas promessas de que ele sairia, faz com que ele não tenha confiança. O Benfica a pressionar assim, a dizer para ele ir ou então eles irão atrás de outro jogador... A cabeça do guri [jovem] fica um trevo [uma confusão]", finalizou Cuca.