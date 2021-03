Lucas Veríssimo com duelos de seleção: "É um terror para os avançados adversários"

Em comparação com concorrentes da canarinha e no Benfica, o central é o melhor nos duelos defensivos e nos aéreos só ex-FC Porto Felipe o bate.

Em meia dúzia de jogos com a camisola do Benfica, Lucas Veríssimo já ganhou estatuto de titular e ouviu Jorge Jesus elogiar a sua capacidade de disputa dos lances com adversários, seja no plano defensivo como no atacante.

Para já, o brasileiro tem sido o parceiro de Otamendi e, com isso e caso não regresse o sistema de três centrais, é Vertonghen a grande vítima da chegada de Lucas Veríssimo à Luz. As suas exibições têm convencido e o defesa aponta já a uma chamada à seleção canarinha, algo que os seus desempenhos recentes parecem suportar: tanto a defender como nas disputas em zonas ofensivas, o novo camisola 4 encarnado não fica a dever nada aos mais recentes eleitos por Tite na seleção do Brasil, como Thiago Silva (Chelsea), Marquinhos (PSG), Diego Carlos (Sevilha) e Felipe (Atlético de Madrid).