Lucas Veríssimo sobre a saída do Benfica: "Entendi a posição de Roger Schmidt"

Declarações do defesa brasileiro Lucas Veríssimo, na apresentação no Corinthians, por empréstimo do Benfica

O convite do Corinthians: "Estou muito feliz quando fui contactado pelo Corinthians. Quando me ligaram já sabia que era aqui que queria jogar. Tive outros contactos, do Brasil e da Europa, mas queria vir para aqui porque é o Corinthians. Vim para um grande clube, fui escolhido a dedo."

A condição física: "Sei que há etapas, mas estou ansioso."

Evolução em relação ao momento em que saiu do Brasil para o Benfica: "Hoje tenho 28 anos, amadureci muito, aprendi muita na Europa, tive treinadores excelentes na minha carreira. Evoluí muito a nível tático."

Poucos minutos no Benfica: "Tive uma lesão muito séria, tive de me cuidar muito. Foi o que fiz porque queria voltar muito bem. Depois apanhei a equipa do Benfica numa situação muito boa, o míster não me pôde dar minutos, mas falámos muito e entendi a posição dele."

Lesão afastou-o da seleção do Brasil: "É muito ruim ficar sem jogar. Adoro o que faço. Mas no futebol acontece. Eu estava em crescendo, em evolução grande, podia estar entre os convocados do Brasil, mas são coisas que acontecem. É uma página virada e só quero estar em bom nível para ajudar o Corinthians."

Jogar no Corinthians aproxima da seleção: "Mantenho esse sonho ainda, mas hoje o principal objetivo é ajudar o Corinthians."